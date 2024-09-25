Polis ekiplerine silah çekip tehdit etti!

Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki şahıs, polis ekiplerine bilinmeyen sebeple mukavemet gösterdi. Çıkan arbede sırasında şahıslardan birisi polis ekiplerine silah çekerken, bir diğeri ise 'seni yazdım' diyerek tehdit etti. Daha sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve o şahıslar gözaltına alındı. Şahısların polis ekiplerine mukavemet gösterdiği anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahıslardan birisinin polis ekiplerini, silah çekerek tehdit ettiği görülüyor.

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