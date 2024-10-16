Polis ekiplerine satırlı tehdit!

İzmir'in Bornova ilçesinde, bipolar hastası olan bir vatandaş, kendisini tedavi için hastaneye götürmek isteyen polis ekiplerini elindeki satırla tehdit etti. Çıkan arbedede bir polis memuru kolundan yaralandı.

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