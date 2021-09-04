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Polis ekipleri küreklerle yangına müdahale etti

İHA
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Giriş: 04.09.2021 19:25
Güncelleme:04.09.2021 19:28
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Yangın, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Beylikdağı Millet Ormanı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise, kürek yardımıyla ateşin üzerine toprak atarak söndürme çalışmalarına yardım etti. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, çok fazla büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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