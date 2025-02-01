Polatlı’da esrarengiz cismi arama çalışmaları başladı

Ankara'da akşam saatlerinde Polatlı semalarında gökyüzünde aniden beliren ve hızla yere doğru ilerleyen parlak bir cismi gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kısa süre içinde sosyal medyada da paylaşılan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Olay anını kaydeden Arda Çuhadar beyaz bir cismin hızla ateş püskürerek düştüğünü belirterek, "Daha öncesinden çok yıldız kayması gördüm ancak bu farklı bir cisimdi. Bayağı büyük bir şeydi ve alev püskürterek iniş yapıyordu. Araç kameram devamlı kayıt altındadır. Defalarca izledim meteor olduğunu düşündüm. Bembeyaz parlıyordu daha sonrasında ateş püskürdü ve kayboldu" dedi.

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