Polatların para trafiği deşifre oldu! Serveti yasa dışı bahisten kazanmış

28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış listedeki kara para aklama suçuyla yargılanan Polat çiftinin de savcılık tarafından 40 yıla kadar hapsi istenmişti. Hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı! Yasadışı bahisten gelen paranın adım adım nasıl aklandığı ve nereye kaçırıldığı?' sorusunun yanıtı da iddianamede yer alıyor. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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