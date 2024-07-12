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Polatların eski dostu düşman oldu! Uzaktan erişimle bilgisayardan bilgi topladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 19:38
Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında hazırlanan iddianamede, ilginç bir intikam olayı da yer aldı. Çiftin bilgisayar ve telefonlarına uzaktan erişim sağlayan eski dostlarının, soruşturmada tanık olarak ifade verdiği ortaya çıktı.
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