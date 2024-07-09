Polat soruşturmasında yeni gelişme! Polat çiftine "ağır ceza" şoku

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye İlişkin hazırlananan iddianameyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, Polatlar hakkındaki iddianameyi ağır ceza mahkemesine iade etti. İşte detaylar...

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