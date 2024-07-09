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Polat soruşturmasında yeni gelişme! Polat çiftine "ağır ceza" şoku

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 18:02
Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye İlişkin hazırlananan iddianameyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, Polatlar hakkındaki iddianameyi ağır ceza mahkemesine iade etti. İşte detaylar...
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Polat çiftine ağır ceza şoku
Polat çiftine "ağır ceza" şoku
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