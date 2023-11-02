02 Kasım 2023, Perşembe
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Polat çiftinine ait araçlar emniyete götürülüyor
Engin ve Dilan Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Polat çiftinin evinde ve iş yerlerindeki araçlar çekicilere yüklenerek sergilenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.