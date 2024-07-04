04 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Polat çiftinin soruşturması tamamlandı! 27 yıl hapis talebi…

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2024 19:18
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında iddianame hazırlandı. Savcı, kara para aklama, yasa dışı bahis ile örgüt kurmak suçlarından sanıkların cezalandırılmasını istedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Polat çiftinin soruşturması tamamlandı!
Polat çiftinin soruşturması tamamlandı!
Yaklaşık bir ton soğan araziye döküldü!
Yaklaşık bir ton soğan araziye döküldü!
MSB’den Karabük yangınına destek!
MSB'den Karabük yangınına destek!
İdam mahkumları hapisten kaçtı!
İdam mahkumları hapisten kaçtı!
Haliç Köprüsü’nde trafik yoğunluğu!
Haliç Köprüsü’nde trafik yoğunluğu!
Kimliklendirme neden önemli nasıl yapılıyor?
Kimliklendirme neden önemli nasıl yapılıyor?
Damat ile babası adliyeye sevk edildi!
Damat ile babası adliyeye sevk edildi!
Esenler’de 6 katlı bina tahliye edildi!
Esenler'de 6 katlı bina tahliye edildi!
Bursa sağanak yağışa teslim oldu
Bursa sağanak yağışa teslim oldu
Meşhur şeftalide rekolte müjdesié
Meşhur şeftalide rekolte müjdesié
Temmuz ayında karla mücadele!
Temmuz ayında karla mücadele!
Emine Erdoğan’dan Astana’da yetimhane ziyareti
Emine Erdoğan'dan Astana'da yetimhane ziyareti
Daha Fazla Video Göster