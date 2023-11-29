Polat çifti neden tutuklandı? Fenomenler ve kara para

Milyonlarca liranın döndüğü çark nasıl işliyor? Milyonlarca lira kara para şirketlere nasıl aktı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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