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Polat çifti neden tutuklandı? Fenomenler ve kara para

A Haber
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Giriş: 29.11.2023 10:05
Milyonlarca liranın döndüğü çark nasıl işliyor? Milyonlarca lira kara para şirketlere nasıl aktı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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