Polat çifti ifadesinde ne anlattı?

Türkiye, uzun süredir Polat çifti ve Candan kardeşleri konuşuyor. Nihayet aylar sonra ilk kez hakim karşısına çıktılar. 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Engin Polat, şirketlerin kazançlarının yasal yollarla elde edildiği savunmasını yaptı. Ve suçlamaları reddetti. Dilan Polat ise "Sadece reklam yüzüyüm" diyerek kendini savundu.