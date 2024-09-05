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Polat çifti ifadesinde ne anlattı?

Polat çifti ifadesinde ne anlattı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 10:08
Türkiye, uzun süredir Polat çifti ve Candan kardeşleri konuşuyor. Nihayet aylar sonra ilk kez hakim karşısına çıktılar. 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Engin Polat, şirketlerin kazançlarının yasal yollarla elde edildiği savunmasını yaptı. Ve suçlamaları reddetti. Dilan Polat ise "Sadece reklam yüzüyüm" diyerek kendini savundu.
Polat çifti ifadesinde ne anlattı?
Polat çifti ifadesinde ne anlattı?
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