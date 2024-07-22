22 Temmuz 2024, Pazartesi
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Polat çifti için karar bugün çıkar mı? MASAK raporundaki ayrıntı Dilan Polat'a beraat mı getirecek?
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın davasıyla ilgili 908 sayfalık MASAK raporu düzenlendi. Dilan Polat için eksik evrakların tamamlanması ve bugün değerlendirme yapılması bekleniyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ son gelişmeleri aktardı.