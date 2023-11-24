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Polat ailesinin kara para trafiği deşifre oldu! “Şirinler” taktiği… Mali müşavirleri itirafçı oldu

A Haber
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Giriş: 24.11.2023 10:37
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın avukatından sonra mali müşaviri de itirafçı oldu. İfadeler sonucunda Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklamada Şirinler yöntemini kullandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
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