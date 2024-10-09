Plaza hayatını bırakıp köye yerleşti! Aradığı huzuru tarımda buldu

İstanbul'da özel bir şirkette çalışan ve plaza hayatından sıkılarak Aydın'a ailesinin yanına yerleşen 32 yaşındaki Vildan Uğurlu huzuru tarımda buldu. İşte onun hikayesi...

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