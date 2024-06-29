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Plaza hayatını bırakıp köye yerleşti! Aradığı huzuru tarımda buldu

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 29.06.2024 15:57
İstanbul'da özel bir şirkette çalışan ve plaza hayatından sıkılarak Aydın'a ailesinin yanına yerleşen 32 yaşındaki Vildan Uğurlu, huzuru tarımda buldu. İşte Vildan Uğurlu’nun hikayesi…
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