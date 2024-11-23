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Plastik malzeme fabrikasında yangın! A Haber bölgede

Plastik malzeme fabrikasında yangın! A Haber bölgede

Ramazan Almaçayır
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.11.2024 12:37
İstanbul Beylikdüzü'de bir plastik fabrikasında çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Bölgeden son durumu A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

Ramazan Alçamayır'ın yangın bölgesinden aktardıkları şöyle:

Yangın saat 04.00 itibariyle başladı. Beylikdüzü'ndeki 5 katlı bir plastik malzemelerin depolandığı bu alanda yangın hala devam ediyor. Yangını kontrol altına almak için çok yoğun bir mücadele de var. İçeride öylesine yoğun bir yanma var ki, tazyikli su tutulmasına rağmen zaman zaman alevler dışarıya doğru sıçrıyor.

Oldukça geniş bir alanda etkili oluyor. Birçok noktadan hem Anadolu yakası hem Avrupa yakasından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilmiş durumda. İçeriden alevli yanma devam ediyor. Şimdi yaklaşık 7.5-8 saattir devam eden bu yangın hala sönmedi. Çok yoğun bir çaba gösterilmesine rağmen zaman zaman da içerdeki alevlerin yoğunluğunun arttığını görüyoruz.

İstanbul'un Avrupa yakasında bu bölgedeki yoğun duman tabakasını çok uzak noktalardan görmek de mümkün. İtfaiye ekipleri peyderepey değişim yaparak da buradaki alevleri kontrol altına almaya çalışıyorlar. Çok yoğun bir duman tabakası da burada binayı kaplamış durumda. Gökyüzünü kaplamış durumda. Aslında ürkütücü bir manzara olduğunu da söyleyelim. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil. Ellerinde fenerlerle içeri girip kontrollerini yapan itfaiye ekipleri var. Binanın bütün katları alevlere teslim olmuş durumda.

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