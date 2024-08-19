19 Ağustos 2024, Pazartesi
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Plastik fabrikasında yangın! Alevler kontrol altına alındı
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Star Hidropar Ekinplas adlı plastik fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda sirayeti engellenerek büyük oranda kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalelerinin ardından, alevlerin yayılması durduruldu.