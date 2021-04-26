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Planlı olarak piyasaya sürüldü! Hollandalı yazar Dirk Roodzant'ın sözde Ermeni soykırımı kitabı

A Haber
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Giriş: 26.04.2021 12:52
Güncelleme:26.04.2021 13:27
Hollandalı yazar Dirk Roodzant sözde Ermeni soykırımı iddialarının yer aldığı Ermeni vahşeti isimli bir kitap çıkardı. Planlanmış bir şekilde tam da 24 Nisan'da piyasaya sürülen kitapla ilgili detayları Amsterdam'da bulunan A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
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