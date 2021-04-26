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Planlı olarak piyasaya sürüldü! Hollandalı yazar Dirk Roodzant'ın sözde Ermeni soykırımı kitabı
Hollandalı yazar Dirk Roodzant sözde Ermeni soykırımı iddialarının yer aldığı Ermeni vahşeti isimli bir kitap çıkardı. Planlanmış bir şekilde tam da 24 Nisan'da piyasaya sürülen kitapla ilgili detayları Amsterdam'da bulunan A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.