Planlı olarak piyasaya sürüldü! Hollandalı yazar Dirk Roodzant'ın sözde Ermeni soykırımı kitabı

Hollandalı yazar Dirk Roodzant sözde Ermeni soykırımı iddialarının yer aldığı Ermeni vahşeti isimli bir kitap çıkardı. Planlanmış bir şekilde tam da 24 Nisan'da piyasaya sürülen kitapla ilgili detayları Amsterdam'da bulunan A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN