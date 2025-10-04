04 Ekim 2025, Cumartesi

Plakasız trafiğe çıkan sürücü 'dur' ihtarına uymadı: 17 bin 879 TL para cezası yazıldı
Plakasız trafiğe çıkan sürücü ‘dur’ ihtarına uymadı: 17 bin 879 TL para cezası yazıldı

Plakasız trafiğe çıkan sürücü ‘dur’ ihtarına uymadı: 17 bin 879 TL para cezası yazıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 09:00
Kayseri’de plakasız bir şekilde trafiğe çıkan ve polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü yakalandı. Sürücüye ‘plakasız araç kullanma’ ve ‘dur ihtarına uymamak’ suçlarından 17 bin 879 TL idari para cezası yazıldı.
