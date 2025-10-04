Plakasız trafiğe çıkan sürücü ‘dur’ ihtarına uymadı: 17 bin 879 TL para cezası yazıldı

Kayseri’de plakasız bir şekilde trafiğe çıkan ve polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü yakalandı. Sürücüye ‘plakasız araç kullanma’ ve ‘dur ihtarına uymamak’ suçlarından 17 bin 879 TL idari para cezası yazıldı.

