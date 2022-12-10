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PKK'ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 10.12.2022 14:13
Milli Savunma Bakanlığı Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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11 terörist etkisiz hale getirildi!
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