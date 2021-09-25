25 Eylül 2021, Cumartesi
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PKK'nın yeni oyunu deşifre oldu! Emirler için kız kardeşini kullandı
Siirt ve Adana'daki terör operasyonlarında yakalanan 9 kişi hakkında karar verildi. Sirrt'te gözaltına alınan terör şüphelilerinden E.Ö.'nün yaptıları herkesi şoke etti. E.Ö.'nün terör suçundan hapiste bulunan oğluna kız kardeşiyle mesaj gönderme planı olay oldu.