PKK'nın yeni oyunu deşifre oldu! Emirler için kız kardeşini kullandı

Siirt ve Adana'daki terör operasyonlarında yakalanan 9 kişi hakkında karar verildi. Sirrt'te gözaltına alınan terör şüphelilerinden E.Ö.'nün yaptıları herkesi şoke etti. E.Ö.'nün terör suçundan hapiste bulunan oğluna kız kardeşiyle mesaj gönderme planı olay oldu.