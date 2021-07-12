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PKK'nın şehit ettiği eğitim neferi: Necmettin öğretmen

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2021 11:51
Güncelleme:12.07.2021 12:21
Bu ülkenin nice eğitim neferleri eli kanlı PKK'lı teröristlerce katledildi. Kimi bir terör saldırısının ortasında kaldı şehit düştü, kimi ise hainlerin namlusundan çıkan kurşunların hedefi oldu. PKK'nın şehit ettiği öğretmenlerden biri de Necmettin Yılmaz'dı.

Bugün, Necmettin öğretmenin şehit edilişinin 4. yılı...

Peki Necmettin öğretmen kimdi? Gelin Türkiye'nin bağrına bastığı şehit öğretmeni biraz daha yakından tanıyalım.

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