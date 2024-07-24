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PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat'a operasyon! MİT'ten nokta atışı

PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat'a operasyon! MİT'ten nokta atışı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 11:14
Güncelleme:24.07.2024 11:14
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile beraberindeki iki teröristi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynakları Süleymaniye'de köşeye sıkışan terör örgütünün operasyonlar sonucunda büyük moral kaybı yaşadığını aktardı.
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