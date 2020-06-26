PKK'dan kalleş saldırı! Camide katlettiler |Video

Terör örgütü PKK'nın 23 yıl önce camide katlettiği 10 müslüman aradan geçen yıllara rağmen unutulmuyor. Susa katliamının faillerine duyulan öfke ve kin gün geçtikte daha da artıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ailelerin acısına ortak oldu.

Terör örgütü PKK'nın 23 yıl önce camide katlettiği 10 müslüman aradan geçen yıllara rağmen unutulmuyor.

Susa katliamının faillerine duyulan öfke ve kin gün geçtikte daha da artıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ailelerin acısına ortak oldu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç (Susa) köyünde 26 yıl önce, PKK'lı teröristlerce camide ibadet edenlerin dışarı çıkarılarak silahla tarandığı katliamda yaşamını yitiren 2'si çocuk 10 kişi anıldı.

Silvan ilçesinde asker kıyafeti giyen PKK'lı teröristlerin 26 yıl önce aralarında imamın da bulunduğu 2'si çocuk 10 kişiyi Yolaç (Susa) köyünde katletti.