PKK'dan kaçtı devlete sığındı! Genç kızdan şoke eden açıklamalar

PKK’dan kaçarak devlete sığınan genç kız A Haber’e konuştu. 15 yaşında HDP il binası içindeyken PKK’ya teslim edilen gen kız HDP ve PKK ilişkisini bir kez daha ortaya çıkardı. Peki, P.A. ismindeki kız HDP binasından nasıl PKK kamplarına götürüldü? PKK kamplarında neler yaşadı? Ailesine nasıl döndü? İşte tüm detaylar...