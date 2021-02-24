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PKK'da çözülmeler hız kazandı! Terör örgütüne katılım sıfıra düştü

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Giriş: 24.02.2021 12:49
Güncelleme:24.02.2021 13:31
Hükümet terörle mücadelede attığı kararlı adımlarla terörün sonunu getiriyor. 2016 yılından bu yana yurt içindeki terörist sayısı yüzde 88 azaldı. PKK'da çözülmelerin hızlanmasıyla örgüte katılım sıfıra düştü.

Terörle mücadelede atılan kararlı adımlar PKK'nın sonunu getirdi. son 4 yılda terörist sayısı yüzde 88 azaldı. Yurt içinde 300'ün altında terörist var.

Yürütülen başarılı operasyonlar, terör örgütüne lojistik destek sağlayan HDP'li belediyelere atanan kayyumlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yapılan yatırımlar. Hepsi bölgede huzur ve güveni artırdı.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti ile PKK'da çözülmeler hızlandı. Halk terör örgütünün kirli yüzünü gördü.

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