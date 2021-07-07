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PKK yakıp yıktı “DEVLET” yeniden yaptı “Tarihi Sur Evleri” sahiplerine teslim edilecek

A Haber
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Giriş: 07.07.2021 16:35
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK’nın yakıp yıktığı harabeye çevirdiği tarihi noktalarda çalışmaların yüzde 90’ı tamamlandı. Bölgeden yeni evler ve oteller yapıldı. Bölgeye 2,5 milyar lira bölgeye yatırım yapıldı. Tamamlanan Sur evleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilecek. O noktadan detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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