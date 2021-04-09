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PKK kaçırdı HDP 'öldü' dedi! Dağ kaçırılan 9 yaşındaki Hamza'nın ailesi A Haber'de...

A Haber
ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2021 19:37
Güncelleme:09.04.2021 19:54
Hakkari'de yaşayan Adıyaman ailesi bundan 5 yıl önce çocukları 9 yaşındaki Hamza'nın Zap Nehri'ne düşerek kaybolduğu haberini aldı. Aramalar sonuç vermeyince de aile çocuklarından ümidi tam kesmişti ki, Hamza'nın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını, terörist kamplarından birinde çekilen videoyu görünce öğrendi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel acılı ailenin duygularına ortak oldu.

Öldü sanılan çocuk PKK kampında ortaya çıktı! Ailesine "boğuldu" denilen çocuk yıllar sonra terör örgütü PKK kampında olduğu görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Hakkari'de yaşanan bu acı olayın perde arkasında neler yaşandı? Acılı aile evlatlarının izini nasıl buldu? A Haber muhabiri Adıyaman ailesinin duygularına ortak oldu.

PKK kaçırdı HDP 'öldü' dedi! 9 yaşındaki Hamza'nın ailesi A Haber'de...
PKK kaçırdı HDP 'öldü' dedi! 9 yaşındaki Hamza'nın ailesi A Haber'de...
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