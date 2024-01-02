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Piyasalar yeni yıla nasıl başladı? Altın, döviz ve borsada 2024'te neler bekleniyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 12:32
Piyasalar yeni yıla nasıl başladı? 2024'te hangi yatırım aracı gözde olacak? BIST 100'de yeni yılda hangi sektörler öne çıkacak? Yeni yılda altın, döviz ve borsa da ne olacak? Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı 2024 piyasasını değerlendirdi.
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