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Piyasalar haftayı nasıl kapattı?

Piyasalar haftayı nasıl kapattı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 12:01
Güncelleme:27.07.2024 12:01
Geride bıraktığımız haftada hem altın hem de döviz tarafında yatay bir seyir vardı. Öte yandan Borsa İstanbul'da 11 bin barajını zorlamayı sürdürüyor. Piyasalar haftayı nasıl kapattı. Altın ve dövizde yatay seyir önümüzdeki hafta da devam ediecek mi? Yaklaşan ABD seçimleri ve başkanlık yarışı küresel piyasaları nasıl etkileyecek. MB Başkan Yardımcısının "Faiz indirimi düşünmüyoruz" açıklaması nasıl okunmalı? Tüm bu başlıkları, AREL Üniversitesi Öğretim Üyesi - Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican ile konuştuk.
Piyasalar haftayı nasıl kapattı?
Piyasalar haftayı nasıl kapattı?
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