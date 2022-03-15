15 Mart 2022, Salı
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Piyasa değeri 150 milyon lira! İzmir'de gümrük kaçağı ve sahte ürünler imha edildi
İzmir'de polis ekiplerince son 4 ay içerisinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen tonlarca gümrük kaçağı, sahte tütün ve tütün mamulleri ile etil alkol ve içki imha edildi. Bu ürünlerin piyasa değerinin 150 milyon lira olduğu belirtildi.