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Piyasa değeri 150 milyon lira! İzmir'de gümrük kaçağı ve sahte ürünler imha edildi

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Giriş: 15.03.2022 13:58
İzmir'de polis ekiplerince son 4 ay içerisinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen tonlarca gümrük kaçağı, sahte tütün ve tütün mamulleri ile etil alkol ve içki imha edildi. Bu ürünlerin piyasa değerinin 150 milyon lira olduğu belirtildi.
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