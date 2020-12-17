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Piyanist kedinin caz düeti sosyal medyayı salladı

DHA
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Giriş: 17.12.2020 09:00
Güncelleme:17.12.2020 09:00
Rusya’da sosyal medyada kedinin piyano tuşlarına rastgele dokunduğunu gören Marsel Gilmanov, gitarını alarak kediye eşlik etti. Ortaya çıkan caz düet sosyal medyada viral oldu.

Rusya'da sosyal medya uygulamasında patileriyle piyano tuşlarına rastgele basan bir kedinin görüntüsü yayınlandı.

Rus müzisyen Marsel Gilmanov, Barney adlı kedinin rastgele çaldığı notalara gitarıyla eşlik etti. O anlar yüz binlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

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