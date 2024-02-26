26 Şubat 2024, Pazartesi
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Pitonu öpmek isterken dehşeti yaşadı!
Dünyanın en tehlikeli hayvanları arasında yer alan piton ile fotoğraf çekmek isteyen bir kişi hayatının şokunu yaşadı. Pitonu öperek poz vermek isteyen kişi hayvanın hamlesiyle adeta dehşeti yaşadı.