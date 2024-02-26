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Pitonu öpmek isterken dehşeti yaşadı!

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Giriş: 26.02.2024 06:12
Güncelleme:26.02.2024 06:12
Dünyanın en tehlikeli hayvanları arasında yer alan piton ile fotoğraf çekmek isteyen bir kişi hayatının şokunu yaşadı. Pitonu öperek poz vermek isteyen kişi hayvanın hamlesiyle adeta dehşeti yaşadı.
Pitonu öpmek isterken dehşeti yaşadı!
Pitonu öpmek isterken dehşeti yaşadı!
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