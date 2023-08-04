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Piton yılanının ağzından çıkanlar mide bulandırdı

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Giriş: 04.08.2023 15:10
Çin'de girdiği kümeste tavukları yerken yakalanan piton yılanı üç tavuğu strese girerek geri çıkardı. İşte o anlar...
Piton yılanının ağzından çıkanlar mide bulandırdı
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