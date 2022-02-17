17 Şubat 2022, Perşembe
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Piton timsahı canlı canlı yedi! O anlar kamerada!
Dev piton yılanı ile timsahın yaşam mücadelesi kameralara yansıdı. Vahşi doğada belgesel çekimi için bulunan bir ekip, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Amansız bir mücadeleye sahne olan olan savaşı belgesel ekibi anbean görüntüledi.