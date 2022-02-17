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Piton timsahı canlı canlı yedi! O anlar kamerada!

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Giriş: 17.02.2022 09:14
Dev piton yılanı ile timsahın yaşam mücadelesi kameralara yansıdı. Vahşi doğada belgesel çekimi için bulunan bir ekip, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı. Amansız bir mücadeleye sahne olan olan savaşı belgesel ekibi anbean görüntüledi.
Piton timsahı canlı canlı yedi! O anlar kamerada!
Piton timsahı canlı canlı yedi! O anlar kamerada!
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