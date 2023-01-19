19 Ocak 2023, Perşembe
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Piton bal porsuğu ve çakallar arasındaki savaş kamerada!
Güney Afrika Botsvana'da vahşi yaşamı görüntüleyen 60 yaşındaki fotoğrafçı Roselyne Kerjosse, bal porsuğu ile dev pitonun kapışmasını görüntüledi. Bal porsuğu ile dev piton arasındaki kapışmaya davetsiz misafir damga vurdu.