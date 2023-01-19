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Piton bal porsuğu ve çakallar arasındaki savaş kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2023 14:47
Güney Afrika Botsvana'da vahşi yaşamı görüntüleyen 60 yaşındaki fotoğrafçı Roselyne Kerjosse, bal porsuğu ile dev pitonun kapışmasını görüntüledi. Bal porsuğu ile dev piton arasındaki kapışmaya davetsiz misafir damga vurdu.
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