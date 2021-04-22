22 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler! Polis inceleme başlattı

Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler! Polis inceleme başlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2021 12:57
Güncelleme:22.04.2021 13:09
Iğdır'da bir grup genç, Ferdi Gülten'i dövüp, yanındaki pitbull cinsi köpeğini de bıçaklayarak kaçtı. Polis merkezine götürülüp ifadesi alınan Ferdi Gülten’e pitbull cinsi köpek beslediği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu’na göre 10 bin 434 lira ceza kesildi. Öte yandan polis, köpeği bıçaklayıp, Ferdi Gülten’i döven kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde 14 Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Kavga ihbarı üzerine verilen adrese giden polis ekipleri, yerde yatan Ferdi Gülten ve pitbull cinsi köpekle karşılaştı. Gülten, "Köpeğimi gezmeye çıkarmıştım. Tanımadığım kişilerce saldırıya uğradım. Beni dövüp, köpeğimi de bıçaklayarak kaçtılar" dedi.

Polis ekipleri, belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelen ekiplerce hayvan barınağına götürülen yaralı köpek, ameliyat edildi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

PİTBULL BESLEDİĞİ İÇİN PARA CEZASI KESİLDİ

Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan Ferdi Gülten'e, ülkeye girişi, üretilmesi, sahiplenilmesi, satışı, reklamının yapılması, takas edilmesi, bulundurulması ve sergilenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek beslediği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'na göre 10 bin 434 lira para cezası kesildi, köpeğe de el kondu.

Polis, köpeği bıçaklayıp, Ferdi Gülten'i döven kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler!
Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler!
İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü park halindeki midibüse çarptı: 1 yaralı
İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü park halindeki midibüse çarptı: 1 yaralı
Büyük usta Neşat Ertaş'a benzetiliyor
Büyük usta Neşat Ertaş'a benzetiliyor
Hadımköy'de iki TIR kafa kafaya çarpıştı
Hadımköy'de iki TIR kafa kafaya çarpıştı
Mağdurlar parasını alabilecek mi?
Mağdurlar parasını alabilecek mi?
Cadde ortasına nizamiye ve bariyer koydular
Cadde ortasına nizamiye ve bariyer koydular
İETT otobüsü park halindeki midibüse çarptı!
İETT otobüsü park halindeki midibüse çarptı!
Beşiktaş'taki kazada korkunç ayrıntı
Beşiktaş'taki kazada korkunç ayrıntı
Evin altından gelen ses dehşete düşürdü!
Evin altından gelen ses dehşete düşürdü!
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Ceza kesen polis şoke oldu!
Ceza kesen polis şoke oldu!
Denizli'de korkunç olay! Ölü bulundu
Denizli'de korkunç olay! Ölü bulundu
Daha Fazla Video Göster