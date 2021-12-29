Pitbull’lar neden saldırgan oluyor?

İnsanların yoğun olduğu park ve bahçe gibi alanlarda gezdirilmesi yasak olan Pitbull cinsi köpekler son günlerde gündemden düşmüyor. Yanlış yetiştirilme yöntemlerinin saldırgan yaptığı Pitbull'lar nasıl rehabilite ediliyor? A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı.