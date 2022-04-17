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Pitbull'la şaka yapmak isterken çocuklara dehşeti yaşattı! Ümraniye'de skandal olay

DHA
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Giriş: 17.04.2022 15:16
Son zamanlarda sokak köpekleri ve pitbull hayvanların saldırıları gündemde yer alırken, Ümraniye'den skandal görüntüler geldi. Ümraniye'de çocukların oyun oynadığı sırada elinde pitbull cinsi köpeğiyle basketbol sahasına giren bir kişi, şaka yapmak isterken çocuklara korku dolu dakikalar yaşattı.
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