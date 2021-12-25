25 Aralık 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası işten kovuldu! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası açıklaması Video İzle
Türkiye, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e ağladı. Ağır yaralanan küçük kız tedavi altına alınırken, kızın babası işinden kovuldu.