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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası işten kovuldu! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası açıklaması Video İzle

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2021 14:11
Türkiye, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e ağladı. Ağır yaralanan küçük kız tedavi altına alınırken, kızın babası işinden kovuldu.
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