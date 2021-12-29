Pitbull saldırısına uğrayan Asiye yoğun bakımdan çıkarıldı

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'i ağır yaralayan 'Pitbull'ların sahipleri olduğu kesinleşen Mustafa Elibol ile sekreteri Süheyla Kurçak da tutuklandı. Site yöneticisi Elibol, köpeklerin kendilerine ait olmadığını iddia ettiği için daha önce 3 site çalışanı tutuklanmıştı. Kurçak'ın sosyal medyada Asiye'ye saldıran köpeklerle fotoğrafları yalanı ortaya çıkardı. Diğer yandan Pitbull'un saldırdığı asiye ameliyat sonrası uyandırıldı. Küçük kızın sağlık durumu nasıl? Ayrıntıları A Haber muhabiri Yasin Anzerli'den alacağız.