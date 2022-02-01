Pitbull saldırısına uğrayan Asiye yeni evinde ilk kez görüntülendi, neşeli hali dikkat çekti

Gaziantep’te iki pitbullun saldırısı sonrası ağır yaralandıktan sonra sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde bir dizi operasyon geçiren Asiye Ateş, taburcu olarak döndüğü memleketi Gaziantep'teki yeni evinde ilk kez görüntülendi. Yeni evindeki ilk gününde neşesi ile dikkat çeken minik Asiye, kendisine hediye edilen tablet ve boyama seti ile oynadı.

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