01 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Pitbull saldırısına uğrayan Asiye yeni evinde ilk kez görüntülendi, neşeli hali dikkat çekti

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye yeni evinde ilk kez görüntülendi, neşeli hali dikkat çekti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.02.2022 11:44
Gaziantep’te iki pitbullun saldırısı sonrası ağır yaralandıktan sonra sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde bir dizi operasyon geçiren Asiye Ateş, taburcu olarak döndüğü memleketi Gaziantep'teki yeni evinde ilk kez görüntülendi. Yeni evindeki ilk gününde neşesi ile dikkat çeken minik Asiye, kendisine hediye edilen tablet ve boyama seti ile oynadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pitbull’dan kurtulmak için elbiselerini çıkardı
Pitbull’dan kurtulmak için elbiselerini çıkardı
Bir Anadolu Ozanı: Barış Manço
Bir Anadolu Ozanı: Barış Manço
Sır ölümde ’Brezilyalı kız’ detayı!
Sır ölümde 'Brezilyalı kız' detayı!
Minik Asiye yeni evinde ilk kez görüntülendi
Minik Asiye yeni evinde ilk kez görüntülendi
Kendi aralarında tartıştılar sonra başka sürücüyü darp ettiler
Kendi aralarında tartıştılar sonra başka sürücüyü darp ettiler
Barış Manço anısına...
Barış Manço anısına...
Görüş mesafesi 15 metreye düştü
Görüş mesafesi 15 metreye düştü
Donan aracını ısıtmak için bakın ne yaptı
Donan aracını ısıtmak için bakın ne yaptı
Belarus Büyükelçisi’nden Turkuvaz’a ziyaret
Belarus Büyükelçisi'nden Turkuvaz'a ziyaret
El frenini çekmeyi unuttu, rampa aşağıya giden aracı tutarak durdurdu
El frenini çekmeyi unuttu, rampa aşağıya giden aracı tutarak durdurdu
İşte İstanbul en gürültülü yeri
İşte İstanbul en gürültülü yeri
Şişli’de cinayet
Şişli'de cinayet
Daha Fazla Video Göster