22 Aralık 2021, Çarşamba
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Pitbull dehşeti! 4 yaşındaki çocuğa saldırdılar
Son dakika haberleri... Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, iki köpek güçlükle yakalanarak barınağa götürüldü.