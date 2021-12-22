Pitbull dehşeti! 4 yaşındaki çocuğa saldırdılar

Son dakika haberleri... Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, iki köpek güçlükle yakalanarak barınağa götürüldü.