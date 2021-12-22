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Pitbull dehşeti! 4 yaşındaki çocuğa saldırdılar

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Giriş: 22.12.2021 20:12
Güncelleme:22.12.2021 20:13
Son dakika haberleri... Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, iki köpek güçlükle yakalanarak barınağa götürüldü.
Pitbull dehşeti! 4 yaşındaki çocuğa saldırdılar
Pitbull dehşeti! 4 yaşındaki çocuğa saldırdılar
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