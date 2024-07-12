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Piste çıkan boğaları para yağmuruna tuttular

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 14:30
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Algı Mahallesi'nde 10'uncusu düzenlenecek boğa güreşi öncesinde davul zurna eşliğinde görücüye çıkan boğalar para yağmuruna tutuldu. Boğacılar, deste deste savurdukları paralarla büyük ilgi çekerken, boğaların yanına yaklaşmaya korkan davulcular ise bu paraları toplayamadı.
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