Pist onarıldı Hatay Havalimanı'nda uçuşlar başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde pisti zarar gören Hatay Havalimanı uçuşlara açıldı. 150 kişilik ekip üç gün boyunca aralıksız çalıştı. Depremde zarar gören havalimanı pisti onarıldı. İGA İstanbul Havalimanı'nın CEO'su Kadri Samsunlu, 150 kişilik bir ekibin üç gün boyunca aralıksız çalıştığını belirterek, "Koordineli bir biçimde çalışarak Hatay Havalimanı pistini yeniden hizmete hazır hale getirdik" dedi. O noktadan son durumu A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

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