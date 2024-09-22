22 Eylül 2024, Pazar
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Pişkin hırsızdan gazeteciye: Belki seni de soyarız
Amasya’da bir evden 36 bin TL’den fazla para çalıp kayıplara karışan hırsızlık çetesinin peşine düşen polis çalıntı paraları Samsun’da durdukları aracın içindeki pamuk dolu yastığın içinde buldu. Aynı aileden 4 hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı. İçlerinden biri gazetecinin “Neden hırsızlık yaptınız?” sorusuna “Belki seni de soyarız” şeklinde pişkince cevap verdi.