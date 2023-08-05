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Pirinkayalar yüzlerce kazayı önledi

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Giriş: 05.08.2023 14:55
Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Erzurum'daki Pirinkayalar tüneli yüzlerce kazayı önledi. 2 bin 272 metre uzunluğundaki tünel hem mesafeyi kısalttı hem de konforlu ulaşım sağladı. Tünelin bölgeye katkıları ne oldu detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
Pirinkayalar yüzlerce kazayı önledi
Pirinkayalar yüzlerce kazayı önledi
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