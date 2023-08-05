Pirinkayalar yüzlerce kazayı önledi

Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Erzurum'daki Pirinkayalar tüneli yüzlerce kazayı önledi. 2 bin 272 metre uzunluğundaki tünel hem mesafeyi kısalttı hem de konforlu ulaşım sağladı. Tünelin bölgeye katkıları ne oldu detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.