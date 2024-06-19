Pirinçci Köyü’nde bayram havası

İstanbul'un göbeğinde bir köye götüreceğiz şimdi sizleri. Şehirden bir nebze uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası olan Pirinçci Köyü'nde bayram da bir başka geçiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN