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Pınar Kaynak cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

DHA
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Giriş: 09.03.2022 09:27
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Kaynak cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Trabzon'da ormanda cinsel saldırıya uğrayan, göğsüne bıçak saplanıp, başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili yargılanan Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak'a, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
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