07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Pınar Gültekin'in acılı annesi katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın sözlerine isyan etti: İftiraya sessiz kalamadım
Muğla’da öldürülen Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin hakkında sanık Cemal Metin Avcı’ya söylediği sözler nedeniyle ‘tehdit ve hakaret’ suçlamasıyla 4 yıl 4 ay hapis istemiyle dava açılması tepki topladı.